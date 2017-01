Oljeutvinning i fiskens fødestue

Uakseptabelt beslag av viktige fiskeriområder, mener Norges Kystfiskarlag.

Foto: Fiskeridirektoratet

Arbeiderpartiet har nå slått fast i sitt partiprogram at de ønsker å konsekvensutrede petroleumsaktivitet i søkeområdet Nordland 6. Området omfatter for ordens skyld de nordligste delene av Helgelandskysten og hele Røstbanken, melder laget i en pressemelding. Disse er svært viktige fiskeriområder for både kyst- og havfiskeflåten. Områdene er gjenstand for høy fiskeriaktivitet gjennom hele året, herunder sesongfisket etter torsk fra februar til april, fisket etter sild fra oktober til mars og blåkveitefisket i sommermånedene. I området fiskes det også mye sei og hyse, i tillegg til breiflabb, brosme, lange og uer.

Arealbeslaget kan ikke kompenseres

Arealbehovet for fiske med garn og line avhenger av hvor fisket finner sted og type fartøy. Et fiskefartøy kan beslaglegge opp til 40 nautiske mil per døgn, og i sesongfiskeriene vil fiskefeltene være maksimalt utnyttet. Et arealbeslag som følge av petroleumsvirksomhet vil ifølge Havforskningsinstituttets rapport medføre at et tilsvarende areal går tapt for fiske, og kan ikke kompenseres gjennom økt innsats på andre fangstområder, da arealene allerede er fullt utnyttet (Rapport: Fisken og havet, særnummer 1a-2010, kap. 3.5).

Fødestuen til fellesskapets fiskebestander

Havforskningsinstituttet stadfester at så mye som 70 prosent av fisken vi høster fra Barentshavet og Norskehavet driver gjennom disse områdene i de stadiene hvor de er på sitt mest sårbare for forurensning, dvs. på egg- og yngelstadiet. For øvrig blir fiskeartene som oppholder seg her påvirket av letevirksomhet, seismikk. Seismikk har en negativ påvirkning på fangsten til fiskerne og økosystemet. Dette nevnes i alt for liten grad av Arbeiderpartiet og talspersoner som har uttalt seg den siste tiden i media og Norges Kystfiskarlag er bekymret over det.

Arbeiderpartiet forsøker å gi inntrykk av at vesentlige deler av LoVeSe vernes for oljevirksomhet ved at de vil innføre petroleumsfrie soner i Vestfjorden og 50 km fra Lofotodden og ut i havet. I følge Oljedirektoratet har Vestfjorden aldri vært aktuelt for oljeaktivitet, og faktum er at nær halvparten av de totale olje- og gassforekomstene i dette området er ventet å finne på Nordland 6, utenfor Arbeiderpartiets «vernesoner».

Tilstrekkelig kunnskap fra de beste fagmiljøene

Norges Kystfiskarlag kan selvsagt ikke akseptere at det det legges opp til ytterligere konsekvensutredninger i et allerede erklært sårbart havområde hvor det foreligger mer enn nok kunnskap fra de beste fagmiljøene. Kunnskapen slår fast at konsekvensene for økosystemet og fiskeriene er av slik negativ karakter at området naturlig nok har forblitt stengt av forhenværende regjeringer. Dette til tross for at deler av området tidligere har blitt åpnet for oljevirksomhet.

En fornybar og grønn framtid for Norge

Nordland 6 og de resterende områdene rundt LoVeSe representerer viktige felt for fiskere ikke bare hjemmehørende i Lofoten, men langs hele kysten. At deres arbeidsplasser skal fortrenges til fordel for en tidsbegrenset næringsvirksomhet som attpåtil er på kollisjonskurs med det grønne skiftet som etterstrebes i all næringsvirksomhet ellers for tiden, fremstår ulogisk, og viser at kampen mot åpning av petroleumsvirksomhet i havområdene rundt LoVeSe på ingen måte er ferdig.