Om reportasjen «Vil kreve mer av fiskerne»

Frp sin fiskeripolitiske talsmann Bengt Strifeldt blir intervjuet i siste nummer av Kyst og Fjord. Han sier at dersom vi i Norge skal bearbeide mer av fisken vår og gjøre fiskeindustrien mer lønnsom, må vi stille krav til fiskerne.

Debatt

Fiskekjøpernes Forening vil gi honnør til Strifeldt for at han viser omtanke for at fisken vår skal gi mer arbeid og verdiskaping i kystsamfunnene. Dette er kjernen i Havressursloven og her ligger legitimiteten i fiskernes virksomhet.

Vi er enig i at fiskerne i større grad bør følge opp sitt ansvar for å sikre landanleggene råstoff egnet for bearbeiding. Men hva med regjeringen som har det overordnede reelle ansvaret? I Kvotemeldinga på side 30 sies det om trålernes pliktsystem som skal sikre fiskeindustrien jevn tilførsel av råstoff. Sitat;«Det er ikke et sunnhetstegn for en globalt konkurranseutsatt næring at staten må tilrettelegge med særordninger for at verdikjeden skal fungere bedre.»

Her mener altså Strifeldts egen statsråd og regjering at det å sørge for egnet råstoff til kystens fiskemottak på ingen måte skal være et ansvar for fiskerne. Deres primære fokus skal være å fungere best mulig som del av internasjonal markedsøkonomi. Og Staten skal heller ikke legge til rette for å få en lønnsom industri! Vi må da spørre; Hvem skal sørge for at Havressursloven etterleves om ikke staten/regjeringa?

Slik Kvotemeldinga er presentert må den med dette sies å være ubrukelig som redskap for økt verdiskaping i næringen.

Vår oppfordring til Strifeldt er; Følg snarest opp departement og Regjeringen med å påpeke at Kvotemeldingen fullstendig har nedprioritert landsiden/fiskemottakene og dermed de fiskeriavhengige samfunnene rundt.

Eller har Strifeldt kommet med sine uttalelser til Kyst og Fjord bare for å holde velgerne i nord med godt snakk?