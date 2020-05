Omdisponerer bevilgede midler

Regjeringen ber Havforskningsinstituttet omdisponere 75 millioner kroner til utstyr som seildroner og undervannsroboter. Målet er bedre overvåking av kysten.

I revidert nasjonalbudsjett er det ikke bevilget mer penger til formålet, men regjeringen ber Havforskningsinstituttet omdisponere tidligere bevilgede midler.

–Teknologien for overvåkingsutstyr har utviklet seg svært raskt de siste årene, og norske bedrifter er med og eder an. Jeg håper dette kan være starten på en overgang til bedre og mer effektiv overvåking av de marine ressurssene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

I 2017 bevilget Stortinget 75 millioner kroner til et nytt kystgående forskningsfartøy. Det viste seg at dette ikke strakk til for å få på plass et godt nok skip.

Regjeringa ønsker å bruke pengene til samme formål som bevilgningen hadde i 2017: Innsamling av data og kystovervåkning.

Regjeringa vil derfor be Havforskningsinstituttet om å omdisponere pengene til å kjøpe inn nytt utstyr som kan bidra til forskning og overvåking langs kysten.

– Det er et teknologiskifte på gang når det gjelder innsamling av marine data. For eksempel kan overvåking av snøkrabbe utføres digitalt, i stedet for å tråle opp krabbene. Dette er både mer effektivt og skånsomt, seier Ingebrigtsen.