Omdisponerer fondspenger

Regjeringen foreslår å opprette et statlig koinvesteringsfond for Nord-Norge. Det nye fondet vil gi om lag 260 millioner kroner til nye prosjekt i regionen.

– Regjeringa prioriterer Nord-Norge. Vi foreslår nå å opprette et nytt koinvesteringsfond, der staten og private sammen investerer i unge, innovative bedrifter i landsdelen. Målet er mer verdiskaping og innovasjon, og flere nyetableringaer, seier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringen ga pengar til et nytt såkornfond for Nord-Norge i 2015, men det viste seg vanskelig å hente inn tilstrekkelig privat kapital til fondet.

Nå foreslår regjeringa å bruke pengene til å opprette et nytt statleg koinvesteringsfond. Her kan private investorer delta i enkeltprosjekt i stedet for å skyte inn pengar i et fond. Investeringsfondet skal utløse privat kapital til unge, innovative bedrifter i Nord-Norge.

Staten går inn med til sammen 132,3 millionar kroner. Private investorer skal delta med minst like myke som staten i enkeltinvesteringer og oppfølgingsinvesteringer. De skal sjølv velge ut og følge opp investeringane i bedriftene.

– Investorene kan bidra med noe innovative bedrifter ofte er på jakt etter: penger og kunnskap. Tilgang på kapital og kompetanse er en viktig del av regjeringens gründerpolitikk, seier Mæland.