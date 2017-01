Omsatte for 460 mill. fra hjemmekontor

Enmannsbedrift på Myre med knallår på fisketrading.

Foto: Silje Helene Nilsen, Vesterålen Online

– Det er utrolig bra. Det er sjeldent at alt klaffer så bra i vår favør, og jeg tror det blir lenge til neste gang, men det er artig å se at vi klarer det, sier Ståle Nilsen til Vesterålen Online.

Saken ble først omtalt av Øksnesavisa fredag.

Og når Ståle Nilsen sier «vi», omtaler han et halvt årsverk på regnskap. Når det er trukket fra, er det bare han selv som arbeider i selskapet.

En svak rubel i starten av året gjorde at 2016 ga mye russefisk gjennom systemet. Og med jevn etterspørsel gjennom resten av året var grunnlaget lagt. Nilsen har ikke avsluttet regnskapet for 2016, så han tør ikke si hva resultatet blir, annet enn å slå fast at det blir selskapets beste noensinne.

De foregående årene hadde Ståle Nilsen Seafood AS resultater på 2,5 i 2014 og 3,1 millioner i 2015.

Nilsen eier selv 30 prosent av aksjene i selskapet, mens danske Kangamiut Holding er hovedaksjonær med 70 prosent.