«Omvendt paragrafbåt» til Husøya

I årevis har vi sett båter på 10,99 og 14,99 meter. Vidar Tøllefsen (54) fra Husøy har gått motsatt vei og bygd båt på 11,01 meter. – På grunn av kvotemeldinga. Jeg måtte være sikker på at jeg ikke fikk noen avkorting på kvota, sier Tøllefsen til Kyst og Fjord.

Nylig fikk han 36-fotingen til gårds, gryteklar fra verftet i Finland, et verft han aldri fikk reist til grunnet korona-krisa. Når blåkveitefisket starter opp igjen den 3. august, skal det bli fisk om bord.

Nesten en prototyp

Nybåten på Senja er et spennende prosjekt. Den er noe midt imellom en tradisjonell lett speedsjark og en solid og drektig 11-metring. Men fortsatt en speed.

Aluminiumsskroget med 4,7 meters bredde og et lasterom på hele 22 kubikkmeter gjør den til Norges drygeste speedsjark. Denne båten er langt slankere enn de mest drektige 36-fotingene, de som gjerne er bygget i Mandal, men de er ikke noen speedsjarker. Og samtidig er dette skroget hele 40 cm bredere enn det bredeste fiskebåtskroget i MarTecs egen brosjyre. Dette betyr blant annet at marsjfarta og topphastigheten som designeren selv oppgir for denne modellen blir feil. Men det preger ikke Tøllefsen nevneverdig.

- Neida, jeg bestilte den med slik bredde, og fikk det. Det var viktig for meg å få et bredt arbeidsdekk. Å øke bredden på skroget er jo ikke noe problem når du bygger i aluminium, sier Tøllefsen til Kyst og Fjord.

– Vi marsjer i 15 knop, mens økofarta blir på rundt 10. Med nesten 4,5 – 5 timers normal gangtid ut til blåkveitefeltene, snakker vi fort om en innsparing på over to timer. Men fullastet forventer vi jo hastigheten vil gå betydelig ned. Det, sammen med hvordan båten oppfører seg i litt mer røffe omgivelser, får vi først svar på når vi har hatt noen sjøvær på blåkveita, sier han.

Rederiet med tre mann har, medregnet nybåten, tre båter i drift, medregnet et leiefartøy de har brukt i byggeperioden. De kommer til å fortsette med alle tre.

Små justeringer

Korona-stengte grenser gjorde at all kommunikasjon med det finske verftet Weldmec Marine utenfor Helsingfors måtte skje via epost. Det gikk stort sett greit.

– Noen upraktiske detaljer er oppstått, som vi må ordne i Botnhamn. Men båten er fullt brukbar slik den er, vi går ikke til verftet før vi er ferdige med blåkveita.

Beslutninga om å forlenge båten med to små centimeter ble tatt i fjor sommer. Forslaget til kvotemelding signaliserte avkorting for dem som gikk ned en kvotelengde, fra 11-15 meter til 10,99 og nedover. Med kvote fra 11-15-metersgruppa risikerte Tøllefsen å miste deler av kvota med en betydelig verdi.

– Den sjansen tok jeg ikke. Nå er båten blitt som den er blitt, og det er også kvotevedtaket. Vi kommer ikke til å korte ned båten til under 11 meter, fastslår han.

Også prisen på 7,5 millioner er Tøllefsen godt fornøyd med, han mener han måtte ha punget ut med langt mer om båten skulle bli bygget i Norge. Den ekstra «Korona-regninga» i Botnhamn endrer overhodet ikke på dette regnestykket.

Det norsk-finske selskapet er forholdsvis nytt på sjarkmarkedet, «Gerd» er selskapets tredje fiskebåt. - Sammen med vår langsiktige partner Gisle Johnsen i Norge, har Weldmec Marine investert i lokal tilstedeværelse i det norske markedet gjennom selskapet Martec AS. Dette markerer en ny æra i et enda nærmere forhold og sterkere innsats for å betjene det lokale norske kommersielle båtmarkedet med profesjonelle aluminiumsbygde båter, utstyr og maskiner for profesjonelle kunder og tjenester knyttet til disse, heter det i en fersk pressemelding fra Weldmec Marine Ltd., stifet i 1996 og lokalisert i Porvoo, 40-50 km øst for Helsingfors.

Fakta om Gerd:

Modell: NorCraft 11-470

Byggeverft: Weldmec Marine AB

Byggenr: 385

Lengde: 11,01

Bredde: 4,7m

Lasterom volum: 22m3

Rigget for garnfiske

Fartsområde: Kystfiske + bankfiske 2 i sommerhalvåret.