Onega-tragedien: To berget, en funnet omkommet

To av mannskapet på den tidligere norske tråleren “Onega” er berget i live, èn er funnet omkommet, meldes russiske redningsmyndigheter.

De 16 siste fra tråleren, som i dag er eid av et russisk rederi, er fortsatt savnet. Det er fremdeles kaldt og dårlig vær i russisk sone ved Novaja Zemlja, der forliset skjedde, noe som vanskeliggjør redningsarbeidet.

– Alle var russiske

To personer er reddet opp fra båten. Fem skip ble sendt ut for å lete etter overlevende. I tillegg bisto Nordflåten i leteaksjonen med et militært fly, før været gjorde det umulig å fly mer, melder NRK.

Mannskapet besto av 19 personer. To er reddet, opplyser krisedepartementet i en skriftlig uttalelse til det russiske nyhetsbyrået Tass.

Alle de 19 ombord skal ha vært russiske statsborgere. I følge russiske myndigheter er det ikke lenger håp om å finne overlevende etter tragedien.

Bølge tippet båten

Tråleren, som er bygget i 1979, gikk i Norge under navnet “Remifisk” Den har hjemmehavn i Murmansk, og skal ha hatt sitt siste anløp av Norge den 14. desember. Det russiske krisedepartementet meldte først at ulykken mest sannsynlig har skjedd på grunn av ising på fartøyet, men sier nå at ulykken skjedde da mannskapet var i ferd med å dra opp trålen.

Det skal ha kommet en stor bølge som gjorde at båten tippet rundt. Store deler av mannskapet var da på dekk, og skal ikke ha rukket å få på seg utstyr. De to som overlevde, var iført redningsdrakter.