Opp for makrell, mens sildeprisen daler

Minsteprisen på makrell settes opp fra og med mandag, mens minsteprisen på nordsjøsild til konsum reduseres.

Ny minstepris for makrell er fra mandag 2,9066 øre per gram for Gruppe 1 makrell over 250 gram, melder Sildelaget.

Minstepris var før hovedsesongen begynte satt til 2,00 øre per gram.

I forhold til avtalen for dynamisk minstepris så har kvantumet fangstet de siste fjorten dagene ( 16 989 tonn) oversteget de 5 000 tonnene som er utslagsgivende for ny minsteprisregulering.

Minsteprisen for makrell Gruppe 1 ( over 250 gram) er da 2,9066 øre per gram , gjeldende fra mandag 30 september 2019.

Prisfall for nordsjøsild

Samtidig settes minsteprisen på nordsjøsild til konsum ned.

Følgende minstepriser gjelder for nordsjøsild til konsum fra 30.09.19:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 4,92 pr kg (ned fra 5.19 pr kg)

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,40 kr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje): NOK 1,50 pr kg