Oppdrett ned 4 prosent

Verdiskapinga i oppdrettsnæringa gikk ned i 2020 med 4 prosent, eller rundt 2,7 milliarder. Det viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur 2020.

- Lavere pris for laks og regnbueørret er årsaken, skriver direktoratet i rapporten.

68,8 milliarder

Det ble solgt oppdrettsfisk i fjor for 68,8 milliarder kroner i fjor. Utenom laks (64,9 mrd) og regnbueørret (3,7) er det nesten «fritt for penger» på de andre artene, som samlet utgjør en omsetning på 200 millioner kroner. Herunder torsk, røye, kveite, som alle melder om økt aktivitet i året som gikk, uten at de kom i nærheten av de to store oppdrettsartene. Oppdrett av rensefisk, som jo også er en del av laksenæringa, kommer på plassen bak de to store. 37,8 millioner stykk rensefisk ble oppdrettet i 2020, der det aller meste (36,5 mill) var rognkjeks. Også blåskjell, pigghuder, bløtdyr, krepsdyr, tang og tare spiller en svært beskjeden rolle i den store sammenheng, med en samlet omsetning på godt under 30 millioner.

Vestland størst

Etter fylkessammenslåinga på Vestlandet er Vestland fylke Norges ubestridt største oppdrettsfylke, både i mengde og verdi. Totalt ble det solgt 359 235 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 16 milliarder kroner i Vestland fylke i 2020.

Bak Vestland fylke finner vi Trøndelag og Nordland. I Trøndelag ble det solgt 328 323 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 15,8 milliarder kroner, mens Nordland solgte 302 063 tonn oppdrettsfisk til en verdi av 14,5 milliarder kroner.