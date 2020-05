Oppdrett og avmakt i Kvænangen.

Nok engang forsøker Mowi, verdens største oppdrettsselskap, å øke sin inntjening i Kvænangen ved å omgå kommunale planvedtak. Kvænangen kommunestyre vedtok i 2014 sin kystsoneplan. Planen sier bl.a. følgende:

”For utøvelse av fiske som næring er det viktig at viktige fiskeområder sikres mot virksomhet som kan forstyrre eller hindre utøvelse av fiske. Det er like viktig at fiskens gyteområder sikres slik at lokale bestander vernes. Det er et sterkt fiskerimiljø lokalt og disse er interessert i å begrense den videre ekspansjon i oppdrettsnæringen på grunn av en rekke åpne spørsmål angående eventuelle negative effekter av oppdrett på ville fiskebestander, spesielt med fokus på kysttorskefisket og beskyttelse av gyte- og oppvekstområder for disse” (pkt. 2.2.1).

Året etter greide Mowi (som da het Marin Harvest) å få med seg kommunestyret til å gi dispensasjon fra planen. Man ville legge et oppdrettsanlegg midt i et gyte- og fiskefelt ved Spildra, et inngrep som etter mye nasjonalt oppstyr ble stoppet av Fylkesmannen.

I dag prøver Mowi seg nok en gang med en dispensasjonssøknad. Denne gangen begrunnes søknaden med selskapets driftsmessige utfordringer; Mattilsynet har pålagt nedslaktning og vernesone på gr. av ILA-utbrudd. Mowi´s driftsform har med andre ord fått konsekvenser for fiskehelsen og selskapet mener at de av den grunn er berettiget til nye oppdrettslokaliteter. Eller for å si det med andre ord: Felleskapet skal ta kostnadene ved at Mowi ikke har skjøttet sin drift godt nok. Denne gangen søkte selskapet om hele tre lokaliteter, sannsynligvis vel vitende om at de to første ikke kunne bli godtatt. Olderfjorden er et svært viktig gyte- og fiskefelt og Jøkelfjord/Saltnes ville bli stoppet av Mattilsynet på gr. av nærhet til lakseslakteriet. Igjen står Djupanvika, noe også kommunestyret sluttet seg til. Men som det fremgår av vedlagte kart og kystsoneplanen, er heller ikke Djupanvika et jomfruelig område. Her er det viktige reke- og fiskefelt samt at villaksen passerer dette området på vei inn fjorden.

Saksbehandlingen forteller nok en gang hvor presset de folkevalgte er i slike saker. På samme vis som tidligere, hevder Mowi at det vil føre til tap av mange arbeidsplasser hvis ikke søknaden innvilges. Kommunens administrasjon har ingen motforestillinger i sitt saksfremlegg:

«Konsekvensene av dette er at Mowi, med mindre dem får etablert erstatningslokaliteter, vil måtte permittere store deler av arbeidstokken i Kvænangen».

Av sakspapirene fremgår det at søknaden har vært ute på høring og hele 17 instanser har uttalt seg. Med et delvis unntak av fylkeskommunen som mener saken er «mangelfullt belyst», går ingen av disse inn for søknaden, de fleste advarer på det sterkeste. Nå er det engang slik at Plan- og bygningsloven (§19-2) sier at dispensasjon ikke skal gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen det dispenseres fra er i dette tilfellet: "Pkt. 3.5 a) I områder avsatt til fiskeområde er akvakultur ikke tillatt". M.a.o. sier loven at dispensasjon ikke kan gis dersom hensyn til fiske/fiskeområdet blir "vesentlig tilsidesatt". I dette tilfelle vil det iflg. kystsoneplanen ha klare konsekvenser for fiske etter reker, torsk og sei samt lakseelvene i Kvænangen, elver hvis tilstand allerede er definert som «dårlig». Konsekvensene skyldes ikke bare at oppdrettsaktiviteten fortrenger annen næring, men også at vi i dag vet at Mowi´s utstrakte bruk av hydrogenpyroksid skader rekebestanden og at lakselus overføres til villlaksen.

Videre så heter det i nevnte lov at «Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer (...) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden». Hva står det så i høringsuttalelsene fra statlige og regionale myndigheter? Fylkesmannen i Troms og Finnmark«fraråder kommunen å gi dispensasjon fra gjeldende plan». Fiskeridirektoratet går imot søknaden, Statsskog viser til villlaksens problemer, Kystverket går i mot, Mattilsynet peker på et manglende kunnskapsgrunnlag, Sametinget peker på det samme og er «negative til dispensasjon». I tillegg er alle fiskarlag og lokale uttalelser sterkt i mot. Til tross for dette konkluderer kommunen med at «fordelene er større enn ulempene» og begrunner det med at «Arealknappheten er nok større for akvakulturnæringen enn for fiskeriet». Man mener tydeligvis at fiskerinæringen har mer enn nok arealer å ta av mens oppdrettsnæringen har fått tildelt for lite areal. Slike oppfatninger står i skarp kontrast til de faktiske forhold, slik det fremgår av vedlagte kart og bl.a. dokumentert av Brattland og Eythorsson i Ottar nr. 4, 2016. Deres kartlegging viser hvordan fiskerne har tapt områder til oppdrettsnæringen slik at det i dag bare er ytre deler av Kvænangen som er drivverdige.

Historien om Mowi´s adferd i Kvænangen, er ikke bare en historie om oppdrettsnæringens makt og vilje til å overprøve eksisterende planer og alle høringsuttalelser – det være seg statlige, regionale eller lokale. Det er også en fortelling om lokal avmakt i en kommune hvor 2/3 av de sysselsatte er ansatt i kommunen og dermed har mindre interesse for fiskerienes utfordringer. I en tid hvor det lokale ressursgrunnlag og naturmangfoldet blir stadig viktigere, er det et tankekors at kommunale myndigheter bidrar til å redusere inntektsgrunnlaget for kommunens innbyggere. Mowi´s tilstedeværelse er styrt av alt annet enn hensynet til lokal sysselsetting og eksisterende fiskebestander. Det er derfor vi har en kystsoneplan og et lovverk som skal søke å regulere oppdrettsaktiviteten. I dette tilfellet bryter Mowi´s søknad med vilkårene for å innvilge dispensasjon ettersom søknaden setter til side de hensyn som ligger til grunn for at området er avsatt til «fiskeområde» i kystsoneplanen (Plan- og bygningsloven §19-2). Når kommunen heller ikke tar hensyn til lovens bestemmelse om at dispensasjon ikke bør gis hvis statlige myndigheter går imot (alle var negative), så er det bare å forvente at vedtaket om dispensasjon blir underkjent av fylkesmannen - på samme vis og av samme grunn som forrige dispensasjonssøknad vedr. Spildra.