Oppdrettsnaboer får fire utviklingskonsesjoner

Gratangslaks og Kleiva Fiskefarms samarbeidsselskap Astafjord Ocean Salmon har i dag fått vite at de tildeles 4 oppdrettskonsesjoner, tilsvarende 3 200 tonn MTB.

Søknaden ble opprinnelig avslått fordi Fiskeridirektoratet mente den ikke oppfylte kriteriet om «betydelig innovasjon». Dette overprøvde Fiskeridepartementet våren 2020, og sendte saken tilbake for ny vurdering. Etter et års saksbehandling sendte sendte Fiskeridirektotatet i dag ut nyheten om at selskapet tildeles fire akvakulturtillatelser.

Fire konsesjoner er halvparten av det selskapet søkte om, og styreleder Tore Lundberg sier de hadde forventninger om å få full score.

- Vi er jo veldig glade for at vi er innenfor, men hadde forventet mer, sier Lundberg.

- Vi har ikke fått studert alt, det er såpass ferskt ennå at jeg bare har lest overskriften og vet ikke hvorfor de har konkludert slik de har.

Da selskapet leverte sin søknad om å realisere øymerden i 2017 estimerte de investeringen til å ligge rundt en halv milliard. I dag anslår Lundberg at prosjektet kan koste rundt en hel.

- Det har vært store prisstigninger de senere årene, for eksempel har armeringsstålet økt med 40 prosent. Prosjektet kan heller ikke justeres opp eller ned, løpet er lagt slik vi har søkt om det. Men vi får gjøre et dypdykk i hva direktoratet har skrevet, og gjøre våre vurderinger.

- Men dette er først og fremst en gledens dag for dere?

- Ja, vi er særdeles fornøyd med dit vi er kommet, men det er så store investeringer at vi må se på hva vi gjør. Om vi hadde fått det vi søkte om ville det bare være å trykke på startknappen, men nå må vi tenke oss grundig om.