Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass

Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Oppdrettsselskapet SalMar vil kjøpe flyplassen på Frøya.

Frøya formannskap skulle i dag tirsdag behandle sin strategi for Frøya Flyplass, hvor kommunen eier 20 prosent av aksjene. Ordfører Berit Flåmo refererte i den anledning til styreprotokoll fra møte i flyplass-selskapet rett før påske. En protokoll hun omdelte til de øvrige formannskapsmedlemmene, melder avisa Hitra-Frøya.

SalMar har tilbudt en halv million kroner for aksjene i flyplass-selskapet og ber om at det så blir avholdt ny generalforsamling.

Flåmo opplyste etter en samtale med styreleder Olav Andreas Ervik i flyplass-selskapet, at styreprotokollen var unntatt offentlighet.

Arvid Hammernes (V) sa at de opplysningene de hadde fått hadde et veldig overraskende budskap, og han stilte spørsmål ved om en slik protokoll kunne unntas offentlighet.

– Dette er opplysninger som må fram i offentligheten uansett når kommunen skal ta stilling til dette, sa Hammernes.

– Det vi behandlet i styret i Frøya flyplass er to ting: Vi har fått et bud på tomta til Frøya motorsportsenter i fra NMK Frøya. Så har vi fått et bud på tomta som flyplasstripa ligger på, fra SalMar. Begge salgene er enstemmig vedtatt i styret. Men dette kan ikke styret vedta alene, derfor har vi gitt denne innstillinga til den kommende generalforsamlinga, sier Ervik til lokalavisa Hitra-Frøya.