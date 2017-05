Oppfordrer til leveringsavtaler

Norges Råfisklag ber kvalfangere og kjøpere om å signere avtaler før fangsten kommer i gang for fullt.

- Arbeidsutvalget i Norgres Råfisklag legger i utgangspunktet opp til samme reguleringsopplegg som i fjor, og med forbehold om korrigering av opplegget underveis i sesongen. Også i 2017 tilrettelegges for leveringsavtaler mellom fanger og kjøper, heter det i en melding laget har sendt ut.

Av hensyn til best mulig tilpassing av fangst og kjøpsinteresse, oppfordres flåten å bruke dette omsetningsalternativet, og avtale må framlegges for og godkjennes av Norges Råfisklag før fartøy starter sin fangst.

Leveringsavtale kan omfatte hele eller deler av et fartøys omsetningskvote.

Arbeidsutvalget i Råfisklaget har fastsatt slike reguleringer:

1. Kval som er levert i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 29. mai 2017 unntas fra omsetningskvoter. Av hensyn til tilpassing til kjøpers produksjonsplaner og avvikling av leveringskø kan Norges Råfisklag etter søknad dispensere fra kravet om levering innen fristen.

2. F.o.m. 30. mai innføres følgende reguleringskvoter: - Fartøy u/20 meter 20 tonn - Fartøy o/20 meter 30 tonn - Fartøy med godkjenning for kjøp og produksjon av egen fangst 55 tonn. Leveringsavtale mellom kjøper og fanger omfattes også av nevnte omsetningskvote. Omsatt kvalkjøtt som overstiger omsetningskvoten, vil bli inndratt til Råfisklagets prisreguleringsfond. Eventuell sjølproduksjon gjennomføres etter retningslinjer i Norges Råfisklags sirkulærebrev av 10.04.2003. Også fangst som sjølproduseres, omfattes av omsetningskvotene.

3. Hvis alle kvalskuter som ønsker å delta i kvalfangsten har inngått forsvarlige skriftlige leveringsavtaler pr 10. mai 2017, vil omsetningskvoter ikke bli iverksatt.

4. Fangsten vil bli stanset på kort varsel når hensynet til avsetningen tilsier det. Fangst innenfor leveringsavtalene kan fortsette etter stansen.

5. Som ei prøveordning for kvalprodukter beregnet for eksport, åpnes for fangst utover omsetningskvotene, og der det også kan dispenseres fra minstepris.

Ordningen gjelder Rundskriv nr 15/2017 30.03.2017 fangst etter 1. juli basert på avtale mellom fanger og kjøper. Slik avtale må godkjennes av Norges Råfisklag før båt går ut på fangst, heter det i meldingen som er signert ass. dir Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag og Willy Godtliebsen som er omsetningssjef samme sted.

- Skulle påmelding og deltakelse i fangsten samt kjøpsinteressen bli vesentlig forskjellig fra det som er forutsetningen for omsetningskvotene, vil det kunne medføre endringer i kvotene som framgår av punkt 2. Lavere fangstdeltakelse enn forutsatt, vil føre til at kvantumet satt av til disse fordeles på de resterende fartøyene. Etter søknad kan Norges Råfisklag øke omsetningskvoten for det enkelte fartøy når det er avsetningsmessig grunnlag for det, heter det fra Råfisklaget.