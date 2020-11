Oppgraderer flåten med krisepakken

Havforskningsinstituttet vil bruke krisepakken fra regjeringen til å ruste opp fartøyflåten.

Mesteparten av krisepengene Havforskningsinstituttet har fått i forbindelse med korona-pandemien skal brukes på et helt nytt kystgående havforskningsfartøy som er kostnadsberegnet til 110 millioner kroner. Videre har instituttet satt av 50 millioner kroner til oppgradering og vedlikehold av de eksisterende fartøyene.

Gikk umiddelbart igang

Arbeidet med anskaffelsen av nytt kystfartøy startet kort tid etter at fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen kom med nyheten om koronapakke til Havforskningsinstituttet. Og allerede 14. august var konkurransen kunngjort på Doffin og TED.

Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse med forhandling. Det er en to-trinns prosess: først kunne interesserte leverandører sende en forespørsel om å delta i konkurransen, og så har oppdragsgiver (HI) invitert utvalgte leverandører til å levere tilbud.

– Vi er nå i gang med trinn to av prosessen, og målet er å tildele kontrakt for design og bygging av nytt kystforskningsfartøy før årsskiftet, forteller innkjøpssjef Trond Aarheim Nilsen til Havforskningsinstituttets hjemmeside.

Vedlikehold av flåte

Midlene som settes av til oppgradering og vedlikehold blir fordelt mellom seks forskningsfartøy. Det største kakestykket går til «G.O. Sars», som ble levert i 2003 og nå skal oppgraderes for 17,6 millioner kr.

Pengene går blant annet til opprusting av tekniske og vitenskapelige system, ny mann over bord-båt (MOB), nytt havneaggregat og system for behandling av ballastvann i tråd med nye miljøkrav.

I tillegg skal blant annet 30-åringen «Johan Hjort» og 27 år gamle «Kristine Bonnevie» få ny eller oppgradert akselgenerator, oppgraderte vinsjer og fornying av møbler og interiør.

– Forskningsfartøyer har et stadig behov for oppgraderinger og modernisering ut over løpende vedlikehold, og spesielt når de er mer enn 15–20 år gamle. I tillegg er det stadig behov for nytt vitenskapelig utstyr og instrumenter for at fartøyene skal kunne løse de oppdrag som eiere og brukere av fartøyene har behov for, sier rederisjef ved HI, Per Wilhelm Nieuwejaar.

Noe av arbeidet på båtene er eller blir utført i år, mens brorparten skal gjøres på verksted våren 2021.