Fiskeridirektøren melder at de opphever delkvoteenhetene i fiske etter kolmule i færøyenes fiskerisone i 2021.

– For fartøy med kolmuletråltillatelse oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fiske etter kolmule i færøyenes fiskerisone i 2021. Endringen gjelder fra og med i dag 15. april 2021, står det i den korte meldingen.