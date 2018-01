Oppretter nytt investeringsfond

Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

– Svært mange investorer har kontaktet oss etter at vi etablerte vårt første fond for et drøyt år siden. Investorene i det nye fondet er noen få utvalgte profesjonelle family offices med sterk interesse for- og god innsikt i sjømatnæringen. Vi tror de er en god match for oss – og vise versa, sier partner i Broodstock Capital, Kjetil Haga.

Det nyopprettede fondet har en investeringskapital på omtrent 200 millioner kroner. I likhet med det første fondet vil det nye fondet utelukkende fokusere på investeringer i små og mellomstore bedrifter innen sjømat generelt og leverandørindustrien til oppdrettsnæringen spesifikt, opplyser selskapet i en pressemelding.

Selskapet skriver videre at det nye fondet vil ko-investere med det eksisterende fondet hvor Ferd er hjørnestensinvestor. Den første ko-investeringen mellom de to fondene ble gjort tidligere i desember, da Broodstock Capital kjøpte 52 prosent av aksjene i Maritech Systems, et selskap som leverer programvare og digitale løsninger til sjømatnæringen.