Oppsving for ungdomsfisket

I år er hele 228 ungdommer påmeldt ttil ungdomsfiskeordninga.

Ifølge en pressemelding fra Fiskeriministeren har årets invitasjon til ungdom mellom 12 og 25 år til å prøve seg som fiskere, slått godt an.

Ordningen varer fra 18. juni til 10. august og gjelder alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten i Norge. Ungdommene får levere fangst for inntil 50.000 kroner til ordinære mottak, og bruke ordinære fiskeredskaper som garn og line i tillegg til håndsnøre og stang. Hvis fisket skjer i regi av et kommunalt prosjekt kan de også benytte merkeregistrerte fiskefartøy.

Ifølge tall fra Fiskeridirektoratets fem regionkontorer er det denne sommeren 228 registrerte ungdomsfiskere.

I region Nordland er det 34 ungdommer, mens det i region Nord er 98 ungdommer. Resten fordeler seg på landets øvrige regioner.

Men å være påmeldt, og å delta er ikke det samme. Ifølge tall fra Råfisklaget har så langt i år 72 ungdomsfiskere levert fangst. Tallet forventes å stige noe utover sommeren. Dette er en fin økning fra i fjor da det på samme tid var registrert bare 64 deltakere i Råfisklagets distrikt.

Fiskeriminister Per Sandberg er svært glad for utviklingen.

- Sjømatnæringen er en viktig framtidsnæring for Norge. Jeg har oppfordret alle ungdommer som er nysgjerrige på fiskeryrket om å ta sommerjobb som fisker og jeg er glad for at over 200 ungdommer har tatt utfordringen, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.