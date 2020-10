Optimisme for næringa

Norge og Russland har blitt enige om en avtale for 2021 som gir grunn for optimisme i fiskerinæringen.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Årets forhandlinger foregikk digitalt på grunn av koronasituasjonen.

– Jeg er svært tilfreds med at vi også for neste år har klart å komme til enighet om en avtale som både ivaretar fiskerinæringens interesser og er biologisk bærekraftig. Dette er et lyspunkt i en situasjon hvor koronapandemien naturlig nok også preger fiskerinæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Torsk

Torskebestanden er i god forfatning og totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2021 ble satt til 885 600 tonn, i tråd med forvaltningsregelen. Dette innebærer en fortsatt forsvarlig og bærekraftig forvaltning av bestanden.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for 2021 vil være 397 635 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Hyse

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 232 537 tonn for 2021, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 113 348 tonn, inkludert forskningskvoten.

Det ble besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2021.

Blåkveite

Totalkvoten for blåkveite i 2021 er fastsatt til 27 000 tonn. Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 66 158 tonn for 2021. Dette er en økning på 10 298 tonn fra 2020.

Samarbeid om forskning

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2021.