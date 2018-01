Optimisme i Troms

Lederen for Nordre Senja Fiskarlag, Sigmund Karlsen tror veksten i Troms vitner om at folk har god tru og selektiv hukommelse.

Foto: Erik Jenssen

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Dette er tall som Kyst og Fjord har utarbeidet på egenhånd i forkant av Fiskeridirektoratets offisielle tall som kommer senere i januar.

Vi mener likevel at disse tallene gir en klar indikasjon hvordan fiskeriene utviklet seg i kommunene i Troms i 2017.

I fylket gikk både fiskermanntallet og antallet fartøyer litt frem igjen, etter en nedgang fra 2015 til 2016.

Fylket har nå 1.310 registrerte fiskere, og det er fire flere enn til samme tid i fjor.

Fiskeflåten teller 803 store og små fartøyer, noe som er en fremgang på 22 i forhold til i fjor.

Kommunene Tromsø, Karlsøy og Lenvik er de tre største både i antallet folk og båter. De to sistnevnte kommunene veksler på andreplassen, for mens Karlsøy har flere båter enn Lenvik, har Lenvik flere fiskere enn Karlsøy.

Felles for disse to fiskerikommunene er at antallet fiskere går ned, mens det blir flere båter.

Husker goddagene

Leder for Nordre Senja Fiskarlag, Sigmund Karlsen mener veksten i antallet båter handler om at folk har trua og vil satse.

- Hadde vi ikke hatt det, hadde vi ikke holdt på. Vi glemmer de dagene som skal glemmes og så husker vi de gode, ler han.

Karlsen ser mange tegn på optimisme, både hjemme i Botnhamn og i de aktive fiskeværene Husøy og Senjahopen.

Nye båter

- Her i Botnhamn har vi fått to nybygg rundt 45 fot, i tillegg til at et par andre har kjøpt seg nyere bruktbåter. Og på Husøya og Senjahopen har vi flere storinvesteringer, så det er tydelig at folk ser lyst på fiskeriene. De satser tungt, og de gjør det i et langsiktig perspektiv. Dette er ikke noe man kan gjøre over natta, dette er investeringer som følger deg i mange år, sier Karlsen.

For i tillegg til båtene, investeres det mange steder fylket tungt også i kvoter.

- Jeg har så absolutt inntrykk av at Lenvik er en av kommunene hvor det samles kvoter. Det er etter min mening helt nødvendig. Skal man ha et moderne fartøy og folk i arbeid, så bygger man seg opp med rettigheter, sier Karlsen.

Viktige kraftsentra

- Hva har det betydd for utviklingen på Senja at dere har sterke fiskerimiljøer på land, som for eksempel Husøya?

- Det har nok betydd alt. Hadde ikke Husøya vært her, så vet jeg ikke hvordan det hadde vært. Det samme kan sies om det som skjer i Senjahopen. De har gitt, og de har fått tilbake. Uten satsinga på landsida, så hadde vi aldri hatt den utviklingen i Lenvik.

ALLE TALL OG MERE TIL I PAPIRAVISA