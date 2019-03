Optimist for helibase i Troms

Troms-representant optimistisk etter møte med regjeringsrepresentanter.

Foto: Forsvaret

Vararepresentant på Stortinget for Troms, Regina Alexandrova (H) møtte denne uka samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp). Temaet var etablering av redningshelikopterbase i Troms, og Alexandrova sier seg oppløftet etter møtet.

Hun møtte også ministerens politiske rådgiver, Kristian P. Wilsgård.

– Etter møtene er jeg veldig oppløftet, både av fokuset fra Tybring-Gjedde og Wilsgård. Når jeg opplever det engasjementet begge har, samt hvor tydelig ministeren er på de utfordringene som ligger her, så må jeg si at jeg føler meg ganske optimistisk, sier Alexandrova til Troms Folkeblad. (Krever innlogging)

Engasjementet for etablering av en redningsbase i Troms har vært stor etter beslutningen om å flytte Bell-helikoptrene fra Bardufoss. Alexandrova sier til Folkebladet at det er flere alternativer for å gjennomføre en eventuell etablering.

– Det er ikke landet noen løsning, men mitt inntrykk er at de har et godt fokus og at det jobbes godt for å avklare mulighetene. Når Bell-helikoptrene blir borte skal vi i hvert fall ikke stå igjen uten noe alternativ, sier Alexandrova, som gjennomførte møtet som vara for partikollega Kent Gudmundsen.