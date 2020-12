Optimist på tørrfiskens vegne

Sjømatutsending i Italia, Trym Eidem Gundersen, ser flere positive tegn på at tørrfiskeksporten til Italia vil ta seg opp litt frem i tid. Det kom frem da Sjømatrådet nylig arrangerte tørrfisk-webinar for italiensk og norsk tørrfisknæring. Så langt i år har koronapandemien medført et kraftig fall i eksporten, men Gundersen ser lys i tunnelen frem mot neste høst. En forutsetning er at koronapandemien ikke lenger dominerer samfunnet.