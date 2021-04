Over 40 prosent av tiendeklassingene på Sør-Helgeland søkte fiskeriutdanning

– Dette er helt utrolig, hvem skulle trodd at nesten halvparten av årets 10-klassinger på Sør-Helgeland ønsker å begynne hos oss?

Grunnlegger og styreleder i den privateide videregående skolen Havbruksakademiet, med tilbud innen både oppdrett og fiske/ fangst, Robert Jørgensen er både overrasket og imponert. Etter at søknadsfristen for opptak til videregående utløp 1. april hadde 65 søkere valgt seg Naturbruk-linja.

Det utgjør over 40% av årets 157 avgangselever ved grunnskolene på Sør-Helgeland, og 32 av dem er jenter.

I kø for blå utdanning

Styrelederen mener dette er en del av en nasjonal trend, der ungdommen har fått øynene opp for mulighetene i havet, og nærmest står i kø for å ta blå utdanning. De elevene som har søkt om opptak på Vg1 Naturbruk ved Havbruksakademiet i år, kjemper om i alt 20 plasser.

Godt team

Rektor ved Havbruksakademiet, Alexander Halsen mener rekordsøkninga er resultatet av et godt team og målrettet arbeid:

- Vi har et godt arbeidsmiljø, og det smitter over på elevene. Den gode miksen mellom teori og praksis slår an hos elevene, mener rektoren, som også roser samarbeidet med det lokale næringslivet.

Alle fullfører

Studiesekretær Miriam Fallmyr Hansen mener at Havbruksakademiet tjener på å være en liten skole: - Det gir mulighet til å se den enkelte elev, og vi har et sterkt fokus på at elevene skal trives her. Vi er nå på 3. året uten ett eneste frafall, og det er vi skikkelig stolt av, slår hun fast.

Privat skole

Havbruksakademiet er en privat videregående skole på Toft i Brønnøy kommune med godkjenning etter friskoleloven i 2018. Den er en ideell virksomhet med statsstøtte og elevpenger. I dag har Havbruksakademiet 12 ansatte og til sammen 48 elever. Disse er fordelt på Vg1 Naturbruk – blå linje, Vg2 Akvakultur, Vg2 Fiske og fangst og Vg3 Studieforberedende Naturbruk.

Skolen har søkt om linje for Maritime fag med oppstart i 2022, og har mulighet til å tilby spesiell studiekompetanse som kvalifiserer til ingeniør- og veterinærstudier. Havbruksakademiet er en del av Campus BLÅ, som også omfatter høyere yrkesfaglig utdanning og kurssenter.