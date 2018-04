Over 700 skal dele Nordkyn-kvota

Tre dager før fristen er ute, passerer antallet søkere til den mye omtalte ekstrakvota til fiskeindustrien på Nordkyn 700 fartøyer.

Om den rent fiskeripolitisk er upopulær, er ekstrakvota på 3.000 tonn for landing i Gamvik og Lebesby særdeles populær blant dem som skal fiske den. Det er fritt frem for båter fra hele landet til å melde seg på, og ifølge avisa Finnmarken hadde det tirsdag denne uka meldt seg 697 fiskebåter.

Dirktoratet regner med at tallet vil være godt over 700 når påmeldingsfristen går ut den 15. april. Ender tallet på 700, blir det ifølge Finnmarken 4,2 tonn rund fisk på hver deltaker. Seksjonssjef Ernst Bolle sier til avisa at det gjenstår å se om alle som blir tildelt kvote faktisk kommer til å benytte seg av den.

- Det er grunn til å tro at fiskere vil kvie seg for å gå langt for såpass lite kvantum, sier Bolle, som sier det vil bli gjort en refordeling av eventuelle ufiskede kvantum undervegs.

Det er til sammen åtte anlegg som kan ta imot fisk fra ekstrakvota. Vilkårene er at den skal leveres fersk, og til foredling. Fisket kan starte 1. mai.