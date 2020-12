Over 750 påmeldte

Aldri før har så mange vist sin interesse for sjømatrådets årskonferanse. Over 750 har allerede meldt seg på konferansen som gjennomføres digitalt onsdag 6. januar.

Konferansen holdes som en TV-sending i 90 minutter og sendes fra klokken 9 denne onsdagen. Det er første gang Sjømatrådet produserer arrangementet digitalt, noe som åpenbart er populært – for aldri før har så mange meldt seg på, rapporterer Sjømatrådet til fiskarlagets nettsider.

- Når vi først skal gjøre Årskonferansen vår digital, så smeller vi skikkelig til, sier kommunikasjonsdirektør hos Sjømatrådet, Chris Guldberg.

Han skal lede konferansen og forteller at Sjømatrådet har jobbet på spreng for å ikke bare lage en digital Årskonferanse, men et TV-show tilpasset sjømatnæringen, næringsorganisasjonene, myndigheter, politikere og relevante aktører, som for eksempel finans.

- Det er imponerende å se hvordan alle har tatt tak i oppgaven og tenkt innovativt og konstruktivt. En TV-produksjon er nybrottsarbeid for Sjømatrådet, og er noe helt annet enn å lage en stor konferanse, så nå gleder vi oss veldig til at resultatet skal vises 6.januar, legger Guldberg til.