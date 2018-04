Overfiske på 4000 tonn

Til tross for rekordlave kvoter og rekordtidlig stopp for maksimalkvoten, er kvota i åpen gruppe nå overfisket med nesten 4000 tonn.

Foto: Dag Erlandsen

Det viser Fiskeridirektoratets statistikk for uke 13. Fisket i åpen gruppe siste uke var på 1490 tonn, samlet fangst hittil i år er på 18124 tonn.

Dermed har historia gjentatt seg i åpen gruppe, som etter fjorårets overfiske startet dette året med et kvotetrekk på 4900 tonn. Nå gjenstår kun fisket for de som ikke har tatt den garanterte kvota, og alt tyder på at neste års fiske vil starte opp med et nytt kvotetrekk på rundt 5000 tonn. Trolig vil fiskeridirektør Liv Holmefjord kreve sterkere lut og sette ned både den garanterte kvota og maksimalkvota.