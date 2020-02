Overleverte sprek dykkerbåt

Denne dykkerbåten tar seg frem i både storm og stilla.

Servicebåt og Dykkerselskapet Frøy Vest AS overtok denne uken et nytt spesialfartøy fra Hukkelberg Boats av typen HB 1411 LDC. Samtidig pågår byggingen av neste båt til Frøy Vest AS for fullt ved verftet på Aukra. Nybygget har fått navnet «Frøygard», og er verftets bygg nummer 190. Båten er utstyrt med fullintegrert dykkesystem fra Safe Air Diving, ROV fra Argus og har ellers alt utstyr som trengs for å utføre det meste av inspeksjons-, service- og vedlikeholdsarbeid under vann.

- «Frøygard» blir nå et viktig verktøy fremover for å oppfylle forventningen våre kunder har til tjenestene vi utfører. Hukkelberg har tidligere vist at de har spisskompetanse på denne typen fartøy og er kjent for å bygge robuste arbeids båter med gode sjøegenskaper. Den kvaliteten de nå har levert i «Frøygard» gjorde at det ble naturlig å velge Hukkelberg som leverandør på neste båt også, uttaler daglig leder i Frøy Vest AS, Joar Gjerde.



I denne båttypen har vi kommet frem til et konsept og en utforming som legger til rette for effektiv og sikker gjennomføring av dykke- og ROV operasjoner under de tidvis vanskelige forhold som finnes langs norskekysten sier leder i Hukkelberg Boats, Øyvind Hukkelberg.

Vi er svært stolte av «Frøygard». At Frøy Vest AS også har skrevet kontrakt på nok et Dykker- og ROV fartøy fra Hukkelberg er en tillitserklæring vi setter meget stor pris på. Det viser at vi bygger båter av høy kvalitet med gode og gjennomtenkte løsninger, til konkurransedyktige priser sier salgssjef i Hukkelberg Boats, Thomas Breivik.

Søsterskipet av samme type blir verftets bygg nummer 191, og skal være klar til levering sommeren 2020. Fra før har rederiet også «Frøy Njord» av typen HB 1211 LDC fra Hukkelberg, og bygg 191 blir dermed Hukkelberg båt nummer 3 for Frøy Vest AS.

Tekniske data:

Navn : FRØYGARD Verft : Brødrene Hukkelberg AS Bygg nummer : 190 Design : HB 1411 LDC-ROV Rederi : Frøy Vest AS

Motor : Volvo Penta Vannjet : Hamilton Generator : MASE Stoler : RECARO Navigasjon : Simrad / Olex Radioutstyr : ICOM / JRC Kran : Palfinger

ROV : Argus Mini Posisjonering : Kongsberg uPAP

Dykkerpanel : Safe Air Diving Flaskebank : 8 x 50 liter Umbillical : 2 x 100 meter Kompressor : 140 liter Lengde OA : 14,88 m Bredde OA : 3,65 m Materiale : Skrog - Aluminium, overbygg - kompositt