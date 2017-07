Overtar MaxMat-anlegget

Salten Fiskeindustri AS overtar MaxMat AS sine produksjonsanlegg i Bodø.

Salten Fiskeindustri signerte fredag en intensjonsavtale med Insula som innebærer overtakelse av MaxMat AS sine produksjonsanlegg i Bodø. Partene er ifølge en pressemelding enige om rammene for avtaleverket knyttet til overtakelsen, hvor juridisk formalisering av denne skal gjennomføres straks etter fellesferien.

Gjennom oppkjøpet av MaxMat vil Salten Fiskeindustri i siste halvdel av 2018 overta leieforpliktelsene til MaxMat sin lokalisering på Rønvikleira og på Alstad. MaxMat som merkenavn skal fortsatt beholdes av Insula.

- Avtalen sikrer at vår planlagte klippfisksatsing i Bodø har funnet en god lokalisering i tidsriktige lokaler sier daglig leder Sigurd Rydland i Salten Fiskeindustri AS, som også legger til at avtalen ikke hadde vært mulig uten Salten Aqua-gruppens engasjement for bearbeiding av laks i samme bygningsmasse.

Daglig leder Geir Wenberg i Salten Aqua AS er fornøyd med at det nå er fremforhandlet en god, felles løsning som sikrer lokal bearbeiding av lokalt/regionalt råstoff - både innenfor hvitfisk og laks. At dette tidsmessig, uten særlig avbrudd, avløser vedtatt nedleggelse av dagens drift er svært godt nytt for arbeidsmarkedet – og Bodø som by.

Adm. dir i Insula AS, Sigvald Rist er glad for løsningen som nå er fremforhandlet.

- Insula har vært opptatt av å finne løsninger som ivaretar fortsatt verdiskapning i Bodø. Denne avtalen gir grunnlag for etablering av ny næringsmiddelproduksjon i MaxMats lokaler etter avviklingen av vår aktivitet her, og vi håper dette vil gi anledning for våre ansatte til å søke nye muligheter i Salten Fiskeindustri når disse er etablert, uttaler Rist.

Avtalen innebærer også at Insula og Salten Fiskeindustri inngår industrielt samarbeid knyttet til produksjon og salg av lutefisk i det norske dagligvaremarkedet og klippfisk i det nordiske markedet. Rist mener kombinasjonen av Salten Fiskeindustris kompetanse på produksjon av disse produktene i Nord-Norge, og Insulas styrke innen utvikling, salg og merkevarebygging i det nordiske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, vil være til glede for begge parter også i dette samarbeidet.

Betingelsene rundt overdragelsene er konfidensielle mellom partene.