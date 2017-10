Overtar i Kina

Victoria Braathen (34) blir Sjømatrådets nye fiskeriutsending i Kina fra sommeren 2018. Hun tar over stafettpinnen fra Sigmund Bjørgo (39) som har vært utsending i Kina siden 2011.

Braathen har vært ansatt som rådgiver på markedsadgang i Norges sjømatråd siden 2016, men har for tiden permisjon fra sin stilling for å jobbe ved EFTA-sekretariatet i Genève. Sommeren 2018 tar hun med seg sin samboer og flytter fra Tromsø til Shanghai for nye oppgaver i Sjømatrådet.

- Jeg gleder meg utrolig mye til å ta fatt på denne utfordringen. Vi er inne i en spennende tid for norsk sjømat i Kina. Kina er et viktig marked for norsk sjømat, og etter normalisering av relasjoner ligger alt til rette for videre utvikling av sjømathandelen. Det er et stort vekstpotensial for både laks og torsk, men også andre arter fra norske farvann, forteller Braathen, som denne uken er på plass i den kinesiske havnebyen Qingdao, der verdens nest største sjømatmesse går av stabelen på onsdag.

Fortsatt stor interesse for Kina

Sjømatrådet arrangerer tirsdag en mini-messe og seminar i Qingdao, med over 420 påmeldte sjømataktører fra Norge og Kina. Det er enda flere enn de som tok turen til Beijing i mai, og som man da kalte tidenes norske sjømatdelegasjon til Kina.

- Det er over 140 norske aktører her i dag, så det er tydelig at det fortsatt er stor interesse for mulighetene i det kinesiske sjømatmarkedet. Å få være med og styrke posisjonen til norsk sjømat i Kina sammen med næringen fremover er en fantastisk mulighet og et privilegium, sier Braathen.

Bakgrunn fra juss og politisk arbeid

Braathen, som kommer fra Tromsø, er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen med spesialisering innen handelsrett og internasjonal havrett. Gjennom blant andre nordområdekonferansen Arctic Frontiers har hun i flere år arbeidet med å utvikle internasjonale møteplasser. Victoria Braathen har også erfaring som politisk rådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet og Tromsø kommune.

- I Victoria får sjømatnæringen en dyktig og dedikert samarbeidspartner med relevant bakgrunn for arbeidet som venter. Vi er svært glade for at hun har takket ja til denne utfordringen, sier Janne Log, direktør for globale operasjoner, kommunikasjon og samfunn i Norges sjømatråd.

Dagens fiskeriutsending, Sigmund Bjørgo, reiser til sommeren hjem etter syv år i jobben. Frem til Braathen overtar, skal de sammen jobbe for å sikre en best mulig overlevering av arbeidsoppgaver og kontaktnett.