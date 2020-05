Overtar i Mehamn - Hjeltnes med videre

Aalesundfisk Holding AS har overtatt alle aksjene i Norwegian Fish Company AS. Dermed er de ny eier av Finnmarks Fisk i Mehamn.

Overtakelsen er et ledd i selskapets vekststrategi, skriver selskapet i en pressemelding.

Arne Hjeltnes med videre

Selskapet får med seg Arne Hjeltnes som var en av gründerne i Norwegian Fish Company AS, samt Petter Neslein, med sitt investeringsselskap Pecunia og Hans Thomas Knutzon med selskapet HANTO. Administrerende direktør for Norwegian Fish Company AS, Bård Thomas Østvang, blir også med i den videre satsingen, skriver selskapet i meldingen.

Overtakelsen er ikke tilfeldig. Med tilveksten i Mehamn har Aalesundfisk en målsetning om å øke produktbredden, samt den geografiske tilstedeværelsen i fylket.

- Med forankring inn imot viktige kunder i markedene utvikles et vertikalintegrert selskap med fokus på høykvalitets råstoff. Dette gjøres sammen med gode strategiske samarbeidspartnere på sjø og land – og i markedene, sier Terje Kjølsøy i meldingen.

Vil bruke tiden det tar

Han framholder at de kommer til å bruke nødvendig tid til å utvikle et godt operasjonelt fundament for drift i Mehamn. Etter hvert vil dette også inkludere oppstart av videreforedling, med de produktene som er riktige å produsere for markedene til enhver tid. Anlegget har en god teknisk standard og alt av utstyr for filletering, pakking – inkludert frysing - er som kjent på plass.

- Vi er inne i et år preget av den pågående korona-pandemien. Dette har gitt og vil gi utfordringer for landindustrien. Vi ser imidlertid gode muligheter i det lengre perspektiv, sier Kjølsøy som ser frem til å fortsette samarbeidet med Gamvik Kommune.