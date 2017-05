Overtas av Aalesund

Aalesund Oljeklede AS kjøper opp konkurrenten Regatta AS. Samtidig endrer selskapet navn til Aalesund Protective Wear AS.

Foto: Regatta

– Misjonen vår har i alle år vært å levere regn- og arbeidsklær som beskytter både til proff- og fritidsmarkedet. Som en av Europas ledende produsenter av redningsvester og flyteprodukter, er Regatta i høyeste grad med på å styrke oss på dette området, sier daglig leder Peter Harald Aakre i en pressemelding.

Styrker lokalt næringsliv

– Regatta er i likhet med oss en innovativ bedrift med lange tradisjoner. Vi har begge lang erfaring og kompetanse som vi nå kan dra nytte av. Det er viktig for oss å kunne videreføre en lokal bedrift samtidig som vi styrker næringslivet på Sunnmøre ytterligere.

Regatta AS ble etablert som et eget selskap av Grethe Sunde i 1988. Irene V. Mjelde tok over ledelsen av selskapet 2004, en posisjon hun også har hatt etter at Olav Nils Sunde kjøpte Regatta i 2010. Regatta har i mange år hatt en ledende rolle internasjonalt på grunn av deres høye fokus på produktutvikling og innovasjon, som har resultert i en rekke priser for innovative produkter og sikkerhet til sjøs.

Både Regatta og Aalesund Oljeklede AS har hatt en positiv vekst de siste årene. Samlet utgjorde selskapene i 2016 en omsetning på 150 millioner kroner. Aakre tror at de vil kunne dra synergier av hverandre og skape ytterligere vekst i tiden som kommer.

Skifter navn til Aalesund Protective Wear AS

Aalesund Oljeklede AS skifter navn til Aalesund Protective Wear AS, og fornyer selskapets visuelle uttrykk. Hensikten er å få en tydeligere organisasjonsstruktur for videre vekst og styrke posisjonen til våre unike merkevarer.

– Aalesund Protective Wear forteller i mye større grad hva vi tilbyr i vår produktportefølje, og forsterker at vi nå er en totalleverandør til proff- og fritidsmarkedet av både flyteprodukter og redningsutstyr i tillegg til regn- og arbeidstøy. Samtidig blir det nå enklere å skille mellom selskapsnavnet og merkevaren Aalesund Oljeklede som fortsetter som før, forteller Aakre.