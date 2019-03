På 3-dagerstur til Lofoten

Statsråden tar med seg den politiske rådgiveren og deler av embetsverket.

Foto: Wikipedia

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) kommer til Svolvær under VM i skreifiske 22. til 24. mars, melder Lofotposten.

– Jeg gleder meg til oppholdet i Svolvær den fra 22. til og med 24. mars, og har med meg både min politiske rådgiver Britt Dalsbotten og folk fra embetsverket i departementet, sier Nesvik til Lofotposten.

– Selvsagt håper jeg å få en snartur på havet under VM i skreifiske, men det primære jeg skal gjøre i Svolvær er jobbrelatert. Blant annet møte etater, dra på bedriftsbesøk, ha et opplegg med Fiskarlaget og møte fiskere.

– Dette er rette plassen å være nå under skreiinnsiget for en fiskeriminister, så dette blir et godt besøk, håper jeg.