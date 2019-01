På inndragningstoppen

Rederiet Eskøy AS pådro seg i fjor inndragning av 135 tonn torsk de ikke hadde kvoter til å fiske. - Misbruk av regelverket, mener kystfiskarlaget mens Eskøy-sjef Hrafn Sigvaldason nå lover bot og bedring.

- 2018 har vært et vanskelig år for oss, og ikke til å unngå at vi fikk for mye torsk, sier Hrafn Sigvaldason i Eskøy i et intervju med Kyst og Fjord.

han forteller om årsaken til situasjonen i ukens papiravis, hvor blant annet Fiskeridirektoratet, kystfiskarlaget og andre parter kommer med sine synspunkt i saken.

