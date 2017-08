På japansk sjømatmesse

Norges sjømatråd deltar på Tokyo International Seafood & technology Expo.

Foto: Norges Sjømatråd

Denne uken er Norges sjømatråd på Tokyo International Seafood & Technology Expo for 19. året på rad.

Sjømatmessen i Japans hovedstad er en av de største fiskerimessene i landet, med over 1 300 utstillere. Det forventes at over 35 000 mennesker vil besøke messen i løpet av de tre dagene den arrangeres.

- Årets messe handler om kunnskapsformidling og opphavsmarkedsføring, og den gir oss en fin mulighet til å videreføre den gode dialogen med lokal verdikjede og norske eksportører, sier fiskeriutsending Gunvar Lenhard Wie.

På messen fokuserer Sjømatrådet på promotering av det nye opphavsmerket, «Seafood from Norway», og kommer også til å presentere smakebiter fra sjømatstudien som skal lanseres 26.september.

- Det nye opphavsmerket blir veldig godt tatt imot her i Japan, og merket har gitt oss enda større muligheter for merking med opphav hos de store sjømatselskapene og handelen i Japan. I sjømatstudien har vi også gjort funn på hvor viktig, og i økende grad, opphavsland er for konsumentene i Japan, forteller Wie.

Messen foregår på Tokyo International Exhibition Center, onsdag til fredag denne uken og flere norske sjømataktører er tilstede.