På økosystemtokt med G.O. Sars

Norske havforskere har siden 2004 samarbeidet med russiske kolleger om det årlige økosystemtoktet i Barentshavet.

Foto: Erlend A. Lorentzen, Havforskningsinstituttet

Under årets tokt deltok fire fartøyer for å samle inn kunnskap om hvordan det står til med livet i Barentshavet, fra Tromsø i sørvest til Novaja Semlja i øst. I tillegg til å anslå fiskemengder for en rekke viktige bestander samler toktet også inn grunndata for livet i havet, samt fra potensielle forurensningskilder og andre trusler for livet i havet.

