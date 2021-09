På plass i fiskarlaget

Trude Knutsen er nå på plass i Norges Fiskarlag hvor hun skal bidra til å styrke ressursforvaltningen.

Vesterålingen Trude Knutsen startet mandag i jobben som rådgiver, og skal bidra til at organisasjonen styrker seg på fagfeltet ressursforvaltning, melder Norges Fiskarlag.

Knutsen skal jobbe med ressursbiologiske spørsmål som fiskeribestander og -reguleringer, kvoteråd, forvaltningsplaner og høstingsregler, og skal også ha kontakt mot forskningsmiljøer.

Trude Knutsen kommer opprinnelig fra Sortland og har en mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet fra 2020. Masteravhandlingen hennes tok for seg organisasjonsprosessen til Norges Fiskarlag, etter at hun var utplassert i studentpraksis i fiskarlaget høsten 2017.

– Etter endt praksis hos Fiskarlaget klarte jeg ikke legge bort interessen for organisasjonen. Det resulterte i en master om den da pågående organiseringsprosessen. Og etter det har jeg fulgt med på organisasjonen fra utsiden. Nå skal jeg endelig få jobbe i organisasjonen jeg har fulgt over så mange år. Fiskarlaget har gjennom 95 år vært den viktigste premissleverandør for norsk sjømatnæring, så det er med en viss ærefrykt jeg tiltrer stillingen, sier Knutsen.