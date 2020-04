På tur mot Norge i løpet av april

- Havfarmen er klar for transport fra verftet i Yantai, forteller Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Dette melder Vesterålen Online.

Ferdigstillingen av prosjektet har blitt vanskeliggjort da koronapandemien slo til for fullt i Kina. Etter at situasjonen der har blitt mer stabil, har landet innført innreiseforbud fra andre land.

For en måned siden kunne Kyst og Fjord opplyse at «Havfarmen» var sjøsatt.

– Etter som Kina har fått kontroll på epidemien har fremdriften ved verftet vært god. Men etter hvert som smitten bredte seg i andre land har Kina innført restriksjoner på innreise fra utlandet. Det, og en eskalerende situasjon i Europa har ført til at vi ikke har fått inn nødvendig personell for ferdigstilling av Havfarmen i tide før avreise, forteller Martinussen til nettstedet.

Verftet har til tross for en krevende omstendigheter gjort en god jobb, forteller han.

– Det betyr likevel at Havfarmen ikke er helt ferdig, og det planlegges derfor for ferdigstilling og overlevering etter at Havfarmen ankommer Hadsel.

Han sier videre at det ble en mer komplisert avslutning på byggeprosessen ved verftet i Kina enn hva noen kunne se for seg for et år siden.

– Dette er likevel en stor milepæl i prosjektet og vi er glad for at vi nå er lastet opp på BOKA Vanguard og klar for transport, og vi ser frem til at vi etter hvert får Havfarmen hjem til Hadsel.