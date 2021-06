På vei inn i sommermodus

Aktiviteten langs kysten har avtatt kraftig de siste dagene og bærer preg av at næringen er i ferd med å gå inn i feriemodus.

Men fortsatt blir det levert en del fangster, viser den siste ukerapporten til Norges Råfisklag.

Aktivitet i Finnmark

Den største aktiviteten er i Finnmark der torsken i hovedsak fanges med snurrevad, line og autoline.

I tillegg er krabbefiskerne i aktivitet. Kongekrabbefangsten i Finnmark genererte de nest største verdiene sist uke, med leveranser til en verdi av 11,5 millioner.

Deretter er det hyse og sei det går i, fanget med henholdsvis snurrevad og not.

Torsken dominerer

For kystflåten er det fremdeles torsken som står for størst kvantum og verdi, og her skjer det meste i Finnmark der line/autoline og snurrevad dominerer landingene.

Blåkveitefisket drøyer på sin side i tid sammenlignet med tidligere sesonger, med beskjedent kvantum landet sist uke. Det skyldes redusert deltakelse i fisket. For den havgående flåten var det tre rekefangster og tilsvarende antall trålfangster med snabeluer som utgjorde størst i kvantum. Utover det var det beskjedent med landinger av fryst råstoff i uke 24.

Halvparten fersk

Råfisklagets omsetning i uke 24 ble på 167 millioner kroner viser de foreløpige tallene. Av dette var 12 millioner kroner etter landing fra utenlandske båter, herunder 700 tonn/10 millioner kroner torsk fra to russiske trålere. Omsetningen for norske båter var 155 millioner kroner, fordelt med 72 millioner kroner på fersk, 81 millioner kroner på fryst råstoff og to millioner kroner på sjøltilvirka tørrfisk.