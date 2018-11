Påvirker seismikken gytinga?

Havforskningen skal lage seismikklyder på gytefelt for å se hvordan det påvirker torskens sexlyst.

Foto: Havforskningsinstituttet

Gjennom et treårig forskningsprosjekt skal havforsker Lise Doksæter Sivle og kollegene finne ut hvordan gytende torsk påvirkes av seismikk.

Torskens forhold til lyder er interessant fordi torsken er en av de mest «snakkesalige» fiskene, spesielt under gytinga.

– Her snakker vi korsang fra hannene følgt opp av lavfrekvent nynning og dansing som parringsritual, sier Sivle i en artikkel publisert hos Havforskningsinstituttet.

Hun sier forståelsen av hvor viktig lyd er for fisk øker samtidig som menneskeskapt støy under vannflata øker. Kildene er mange, og oljevirksomhetens bruk av seismikk er en av de sterkeste kildene. Ifølge Sivle har undervannsstøyen i enkelte områder doblet seg hvert eneste tiår siden 50-tallet.

At kraftig lyd som seismikk kan skade livet i havet like ved lydkilden er kjent.

– Det vi vet mindre om, er hvordan lyd påvirker adferden til fisk lengre unna. Kan bråket få fisken til å holde seg unna beite eller gyteområde? Kan det overdøve hannens parringsrop slik at hoa blir svømmende rådvill og alene?

Dette skal et overvåkningsprosjekt på gytefelt i Austevoll vinne ut av. Her skal torsken merkes, slik at bevegelsene kan logges. Det første året skal den naturlige adferden registreres, og til neste år blir det tilført støy i det samme området for å se hva som skjer.

- Neste år skal vi begynne å bråke. Da ser vi om torsken forlater gyteplassen. Enten fullstendig eller til fordel for stillere, nærliggende områder som vi også overvaker.

Lydkilden som skal illudere seismikk er kraftig nedskalert slik at forsøkene ikke skal påføre fisken fysisk skade. Bråket vil også pågå i en mye kortere periode enn under en ekte seismikkundersøkelse.