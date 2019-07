Pakning var årsak til toktavbrudd

Løse bolter i akseltetning til babord propellhus på «Kronprins Haakon» førte til oljelekkasje. Det var dette som førte til at toktet i Polhavet måtte avbrytes. Boltene er nå skrudd fast og sikret – det samme gjelder boltene på styrbord akseltetning.

– Fartøyet går sannsynligvis til Tromsø i løpet av torsdag for bunkring og så videre til Longyearbyen for å gjenoppta toktvirksomhet, opplyser rederisjef Per Nieuwejaar etter en ukes verkstedsopphold i Harstad, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Han beskriver tetningen mellom propellhuset og skroget som et sett med metallringer med pakninger på en foring. Alle boltene som holder tetningen sammen var løsnet slik at det oppstod lekkasje.

– Nødvendige deler er skiftet og boltene er sikret ytterligere med «lock tight» iht anbefaling fra produsent. «Lock tight» er en slags sement som skal hindre boltene i å skru seg ut. Forøvrig er det ingen synlige tegn til skader på noen deler inne i propellhuset, sier rederisjefen.

Det var på et tokt i Polhavet nord av Svalbard at det oppstod lekkasje i babord propellhus og «Kronprins Haakon» måtte avbryte toktet.

– Dette er dessverre slike ting som kan oppstå med nye fartøy. Det viste seg heldigvis ikke å være noe alvorlig galt denne gangen, men selvsagt er det beklagelig å måtte avbryte tokt og gå til verksted, sier Nieuwejaar som avviser at fartøyet ble utsatt for isforhold det ikke er dimensjonert for.

Det isgående forskningsskipet «Kronprins Haakon» skal kunne gå med tre knops fart gjennom en meter tykk is med 20 cm snø på toppen. I tillegg skal det kunne ta seg frem gjennom betydelig tykkere is. Da det ble istestet i fjor sommer, leverte fartøyet over forventning.

Går alt etter planen ankommer «Kronprins Haakon» Longyearbyen 4. eller 5. august og vil gjenoppta planlagt toktvirksomhet. Oppsatt tokt som etter planen skal starte 4. august er i regi av samarbeidsprosjektet «Arven etter Nansen» hvor Polarinstituttet, UiT og Havforskningen er med.