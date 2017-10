Passerer 100 millioner

Nettauksjon av fisk øker kraftig. Tromsøselskapet Norwegian Fish Auction har på få år etablert en omsetning på mer enn 100 millioner kroner.

Foto: Øystein Ingilæ

Med sterke miljøer i Senjahopen og Honningsvåg på eiersiden fikk ferskfisk-auksjonen en god start allerede i sitt første driftsår 2014. Men utviklingen skjøt fort ytterligere fart, og

daglig leder Erik Inge Larsen sier at systemet i dag håndterer fisk for et drøyt titalls ulike pakkenumre.

Hittil i år håndterte Norwegian Fish Auction drøye 2.500 tonn, og vil i løpet av året passere en omsetning på 100 millioner før året er omme.

Mens en tradisjonell eksportør har selgere som holder kontakten med kundene ute i markedet, skjer NFAs kontakt utelukkende via nett.

- Vi tar ikke en eneste telefon for å selge fisken, det er et heldigitalt salg på nett. Å omsette fisk på denne måte høres kanskje rart ut for mange, men alle sitter jo på nettet i dag. Så egentlig er det jo helt naturlig, sier Larsen.

- Alt går så til Padborg i Danmark, som er knutepunktet for videre distribusjon i Europa. Fisken selges mens den er på hjul innen klokka 10.00 dagen etter at den gikk fra bruket i nord. Dermed er fisken solgt før den ankommer Danmark, og kan gå rett på neste bil for å nå frem til kunden. Her blir det ingen unødige opphold. Generasjonsskifte Erik Inge Larsen er ikke i tvil om at denne måten å omsette fisk på vil gripe om seg. - Vi fremstår som en alternativ kanal, et substitutt i tillegg til de andre omsetningskanalene. Fremtiden vil vise hvor stort dette blir, men når du ser på et

marked som for eksempel det franske, der den eldre garde innkjøpere ikke engang hadde mobiltelefoner etter hvert blir erstattet av yngre folk med et helt annet forhold til IT, så vil dette løsne enda mer.

