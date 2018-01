Passerer første milliarden

Vintersesongen er i gang. Råfisklaget passerer årets første milliard i løpet av uka.

Foto: Dag Erlandsen

5270 tonn fersk torsk ble landet i forrige uke, og hittil er det landet 11 800 tonn, mot 9100 tonn på samme tid i fjor. Året har startet beinkaldt, men havet har mange steder vært flatt som et golv, og fangstene har ikke latt vente på seg.

- Av den ferske torsken omsatt i uke 4 var nær halvparten, nærmere bestemt 2.500 tonn tatt på garn. Av det var 1.490 tonn levert i Troms, 470 tonn i Vest-Finnmark og 450 tonn i Vesterålen. Videre var 1.240 tonn torsk tatt på snurrevad, av det var 510 tonn levert i Vest-Finnmark, 420 tonn i Vesterålen, og 140-170 tonn på hver av Troms og Øst-Finnmark. Kvantumet tatt på line/autoline summerte seg til 750 tonn, hvorav 500 tonn var levert i Øst-Finnmark. 690 tonn fersklevert torsk kom fra seks trålere, mens det meste av 80 tonn juksatorsk var levert i Troms.

- Det framgår av fangstsammensetningen at torsken har kommet stadig lenger vest og sør langs kysten og tar over for seien. Det gjelder også i Vesterålen, der garnflåten i løpet av få dager mot slutten av uka endret fangstsammensetningen fra sei til torsk, skriver Råfisklaget i sin ukesrapport.