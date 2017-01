Passerer halvårsomsetningen

I løpet av uken vil fiskekjøper Roy-Arne Pettersen på Skjervøy ha kjøpt like mye fisk som i hele første halvår i fjor. - Et eventyr slår fiskerne på Skjervøy fast.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Etter at torskeinnsiget nådde Nord-Troms har fiskeriene vært helt fantastiske utenfor Skjervøy. Fiskerne har ifølge NRK-Troms ikke opplevd maken til fangster på 40 år.

Passerer halvårsresultatet

– Når denne uka har gått har vi passert fjorårets halvårsomsetning, sier Roy-Arne.

Pettersen flyttet sin aktivitet fra Forsøl og Øksfjord for to år siden. Nå opplever han en opptur han ikke hadde forutsett. Daglig sender bedriften av gårde to trailerlass fra Skjervøy til Danmark med fersk torsk og vogntog med saltfisk til Portugal.

Det gode fiskeriet den siste uken gjør seg også gjeldende på råfisklagets omsetningsstatistikk. Nå er fjorårstallene passert med 20 millioner kroner. Ved utgangen av tirsdag kveld, var det omsatt fisk for 366 millioner kroner i råfisklagets distrikt.