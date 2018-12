Passerte 90 milliarder

Både volumet og verdien av norsk fisk- og skalldyreksport har økt med fem prosent siden i fjor.

Foto: Sjømatrådet

Norge eksporterte 276 000 tonn sjømat for 9,9 milliarder kroner i november. Volumet falt med 8 prosent, mens eksportverdien økte med 11 prosent eller 990 millioner kroner fra november i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 2,5 millioner tonn sjømat til en verdi av 90,7 milliarder kroner, melder Norges Sjømatråd i en pressemelding.

Eksportvolumet har økt med 5 prosent, og verdien har økt med 5 prosent eller 4,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

- EU vinner kampen om norsk laks, og etterspørselen øker fortsatt i EU-markedet. I november ble det eksportert knappe 78 000 tonn laks til EU til en verdi av 4,5 milliarder kroner. Dette utgjorde en volumvekst på 4,5 prosent, mens verdiveksten var på hele 12 prosent, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.

I tillegg økte eksportverdien for makrell sterkt i november. Mens volumet på makrell gikk ned med nesten 10 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, gikk prisen opp med hele 37 prosent. Dette resulterte i en makrelleksport på knapt 1,1 milliarder kroner for november, som er 23 prosent høyere enn i fjor.

Eksportprisen for fryst hel makrell i høstsesongen 2018 er den høyeste som noen sinne er målt. I gjennomsnitt har eksportprisen i oktober og november vært 16,21 kroner per kilo. Forrige rekord var i 2005, og prisen på 15,33 kroner per kilo. Forventningene om lavere global tilførsel av makrell i 2019 er årsaken til at prisen er drevet opp, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.