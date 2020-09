Passerte fem milliarder

Aldri før har Sildelaget passert fem milliarder kroner i omsetning så tidlig på året. Dermed kan sildelagsdirektør allerede nå fastslå at 2020 blir et solid år for den pelagiske flåten.

Sist uke passerte Sildelaget fem milliarder kroner i omsetning. Det har aldri før skjedd i august måned, skriver sildelaget.

Omsetningen til nå i år har slått alle tidligere rekorder, kan administrerende direktør Paul Oma konstatere.

- At vi når en omsetning på fem milliarder allerede i august har ikke skjedd tidligere. Omsetning til fiskemel og fiskeolje står for nesten halvparten av lagets omsetning til nå i år, og det er hovedårsaken til den positive utviklingen.

Nå er vi spente og gleder oss til høstsesongen for sild og makrell. Jeg tror 2020 kommer til å bli et godt år for pelagiske fiskere, sier Oma i en kommentar på sildelagets nettside.

Seniorrådgiver Roald Oen peker også på mel og olje delen av omsetningen.

-En dobling av tobiskvoten til 250 000 tonn og en høyere pris som også gjelder for fisket etter kolmule tidligere i år har bidratt kraftig det det tallet vi ser nå. Bare for tobis er det omsatt for over en halv milliard kroner mer enn i 2019, sier Oen.

Men også et sterkt konsum-marked for sild og makrell har bidratt.

-Vi har sett en god prisøkning på sild så langt i år. For makrell har prisene holdt seg noenlunde jevnt, men vi har hatt økning i volum på makrell på over 30 000 tonn så langt i år, sier Oen.