Pelagisk for 7,9 milliarder

Sildelaget omsatte for nesten åtte milliarder kroner i 2016. Opp én milliard fra året før og nest mest i historien.

Foto: Kystvakten

Det går fram av lagets årsrapport, som ble lagt fram på årsmøtet i går. Møtet i Bergen avsluttes i dag.

- Styret konstaterer at omsetningen ble bedre enn ventet. Til tross for et relativt lavt omsatt volum, førte høyere priser på auksjonene til en omsetning som målt i nominell verdi er den nest høyeste i lagets historie, skriver styret i årsmeldinga.

I 2016 ble det gjennom laget omsatt vel 1,2 millioner tonn råstoff. I alt leverte utenlandske fartøyer 184.000 tonn fisk til en verdi av vel 1,4 mrd. kroner. Verdien av de pelagiske fiskeriene utgjør knappe 9 prosent av samlet eksportverdi fra norsk sjømat.

- Styret er tilfreds med å konstatere at eksporten av pelagiske fiskeslag til konsum gikk opp igjen i fjor, sammenlignet med 2015 - opp 13 prosent. Året som helhet ble svært godt for norsk sjømateksport, til tross for de utfordringer man ser i flere markeder, skriver styret.