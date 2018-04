Per Sandberg fortsetter

Per Sandberg fortsetter som fiskeriminister. Statsminister Erna Solberg bekreftet ved middagstider onsdag at Tor Mikkel Wara blir ny justis- og beredskapsminister.

I dag klokka 15.30 ble det avholdt et ekstraordinært statsråd på Slottet, hvor vil det ble vedtatt endringer i regjeringen. Tor Mikkel Wara blir ny justis- og innvandringsminister, mens Per Sandberg går tilbake til å kun ha ansvar for Fiskeridepartementet.

I tenkeboksen

Per Sandberg har siden Sylvi Listhaugs avgang vært fungerende justis-, beredskaps- og innvandringsminister, i tillegg til å være fiskeriminister. Før påske varslet Sandberg at han ville tilbringe høytiden i tenkeboksen. Jobben som justisminister på permanent basis ville bli hans hvis han ønsket den, etter det NTB fikk opplyst fra flere hold. Men nå ble det en annen løsning.

Usikker

Sandberg var åpen på at han var usikker på om han ønsker justisministerposten. Årsaken er blant annet at nordtrønderen i 1997 ble idømt 3.000 kroner i bot for å ha skallet ned en asylsøker, en hendelse han senere har beklaget.

- Jeg kan ikke stå og se på at statsministeren må stå og besvare spørsmål om mine uttalelser og mine handlinger for 20 år siden, sa Sandberg til Adresseavisen.

Solberg har for sin del sagt at hun generelt er tilhenger av at folk får en ny sjanse. Saken kom også opp da Sandberg gjestet Politisk kvarter på NRK fredag før palmehelgen.

Til Kyst og Fjord sa Sandberg tidligere i vinter at årene som fiskeriminister hadde vært de beste i hans politiske liv. At han forsatte som fiskeriminister etter stortingsvalget i fjor, skyldtes at det var det han hadde mest lyst til. Han kunne fått en annen statsrådspost, men takket nei.

Wara tilbake

Tor Mikkel Wara fra Karasjok er utdannet økonom og ble ansett som et lysende politisk talent på 80-tallet. Han jobbet som rådgiver for Carl I. Hagen allerede som 21-åring. Wara ledet FpU i årene 1987-90 og ble valgt inn på Stortinget fra Finnmark i 1989-93. Wonderboyen nøt stor tillit i partiet og ble valgt til nestformann i 1991. Men takket nei til gjenvalg allerede ved neste korsvei.

53-åringen var ute av partiet i mange år og bygde seg en karriære i kommunikasjonsbransjen. I tida fram mot og etter at Siv Jensen tok Frp inn i regjering har hun brukt Tor Mikkel Wara som en nær samtalepartner, skriver Dagbladet.