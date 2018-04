Per diskuterer sjarkstruktur med organisasjonene

I dag møter fiskeriministeren representanter for fiskerinæringa og landindustrien til det første møtet i en serie av flere om nytt kvotesystem.

Foto: Erik Jenssen

Mens mange ventet på stortingsmeldingen om nytt kvotesystem som skal følge opp det mye omtalte Eidesen-utvalget, kom det isteden en liten ekstrarunde i form at et drøftingsnotat som tar for seg sjarkflåten. Dette notatet har høringsfrist 14. mai, og det er ventet at stortingsmeldingen med forslag til nytt kvotesystem kommer etter at innspillene fra denne runden er gjennomgått.

Som en del av prosessen møter Per Sandberg i dag represantanter fra Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømat Norge, en forsker fra Universitetet i Tromsø og en fra Nofima. Medlemmene i Stortingets næringskomité er invitert som observatører.

Temaet for dagens møte er drøftingsnotatet om sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem, forenklinger av kvotesystemet, kvoteutveksling og ekstrakvoteordninger.

Det vil bli invitert til ytterligere ett møte med de samme representantene senere, der tema blant annet vil være innretning på en eventuell ressursrentebeskatning. Dato for dette møtet fastsettes senere.