Per på Brexit-besøk

Fiskeriminister Per Sandberg skal til Skottland 7. og 8. mars. Der står det Brexit på møteprogrammet.

Foto: Dag Erlandsen

Brexit og samarbeidet med Norge står på agendaen når fiskeriminister Per Sandberg møter sine skotske kolleger Fergus Ewing og Roseanna Cunningham i Edinburgh, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

- Når Storbritannia går ut av EU, er det viktig for Norge å holde på det gode samarbeidet med naboene våre på den andre sida av Nordsjøen. Jeg er opptatt av at vi skal få til gode avtaler i framtida også, sier fiskeriminister Per Sandberg, og peker på at et fortsatt godt forhold er avhengig av god kontakt med kollegene på de britiske øyene.

I tillegg til Brexit, så står makrell og havbruk på programmet. Sandberg skal også møte representantar for skotske fiskeriorganisasjonar i Edinburgh.