Per vil ha mer volum

Fiskeriminister Per Sandberg vil ha volumøkning i fiskerinæringa, ikke bare verdiøkning. Løsner på brekket for oppdretterne.

Foto: Dag Erlandsen

- Til tross for at 2016 har vært et jubelår, er det fortsatt et stort uutnyttet potensial i norsk sjømatnæring. For øyeblikket er det kun verdiøkning som driver veksten, sa Sandberg da han deltok på Sjømatdagene 2017. For ett år siden, på Sjømatdagene 2016, hadde han sin første offentlige opptreden som fiskeriminister.

- Mellom 2012 og 2016 har verdien av norsk sjømateksport økt med hele 75 prosent. På samme tid har volumet falt med 3,2 prosent. Dette må vi gjøre noe med, sa Sandberg, som i helhet viet talen sin til oppdrettsnæringa, de nye utviklingstillatelsene og det nye vektsystemet i havbruksnæringa, som vil tre i kraft 1. oktober i år.

- Jeg har på bakgrunn av høringsinnspillene beslutta å ikke gå videre med forslaget om fleksibilitet over tre områder for alle, og har nå vedtatt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder.

- Jeg er opptatt av at små og mellomstore bedrifter også skal ha fleksibilitet. Derfor har jeg beslutta at aktører som kun får tillatelser hjemmehørende i ett område, skal få anledning til å drive også i et tilstøtende område.

- I praksis betyr dette at havbruksnæringa stort sett beholder den fleksibiliteten de har i dag.