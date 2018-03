Pilotene forlater NH90

Mangelen på flytid gjør at de mest erfarne pilotene nå forlater NH90-programmet, og søker andfre jobber.

Foto: Kystvakten

Ifølge NRK har en av fire piloter som tilhører NH90-programmet forlatt sine jobber til fordel for nye utfordringer andre steder.

Årsaken til den manglende flytiden skyldes det omfattende vedlikeholdsprogrammet, og mangelen på teknikere til å holde tritt i forhold til flytimene.

– Det er ikke til å stikke under en stol at de utfordringene vi har og det lille vi har av produksjon, ikke står til forventningene pilotene hadde selv, sier oberst Helge Rasmussen som er leder for 139 Luftving på Bardufoss, som Kystvaktens helikoptre er underlagt.

Hvor mange piloter Forsvaret til sammen har for å fly NH90 er hemmelig. Men Pål Nygaard i Norges Offisersforbund karakteriserer overfor NRK situasjonen som dramatisk.

– For Forsvaret og pilotene er det en krise når et så lite miljø blir forringet ved at de mest erfarne slutter, sier Nygaard til NRK.